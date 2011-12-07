В ДРКБ Казани госпитализировали 14-летнего ребенка с острой реакцией на стресс.

Известно, что на сегодняшний день на стационарном лечении в больнице находятся 15 детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №175. Их состояние оценивается как стабильное, отрицательной динамики нет.

Те тяжело раненные восемь детей, что транспортировали в Москву, по-прежнему остаются в федеральных клиниках под наблюдением врачей. Самочувствие троих детей и троих взрослых оценивается, как средней тяжести, а остальные два школьника остаются в крайне тяжёлом состоянии.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова, начался обход учащихся 175-й гимназии педиатрами и психологами по адресам их проживания.