Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В ДРКБ Казани госпитализировали 14-летнего ребенка с острой реакцией на стресс

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ДРКБ Казани госпитализировали 14-летнего ребенка с острой реакцией на стресс. 

Известно, что на сегодняшний день на стационарном лечении в больнице находятся 15 детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №175. Их состояние оценивается как стабильное, отрицательной динамики нет.

Те тяжело раненные восемь детей, что транспортировали в Москву, по-прежнему остаются в федеральных клиниках под наблюдением врачей. Самочувствие троих детей и троих взрослых оценивается, как средней тяжести, а остальные два школьника остаются в крайне тяжёлом состоянии.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова, начался обход учащихся 175-й гимназии педиатрами и психологами по адресам их проживания.

КВ
Лента новостей