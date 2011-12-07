В Казани пройдёт «Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН»

«Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН» пройдёт в Казани с 17 по 23 мая. Мероприятие должно привлечь внимание к проблеме несоблюдения скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция Казани.

С начала года в Казани по причине превышения скорости произошло 470 ДТП, в которых погибли 8 человек, 554 человека получили травмы.

В рамках акции пройдут специальные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений скоростного режима.