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В Казани пройдёт «Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН»

С начала года из-за превышения скорости произошло 470 ДТП, в которых погибли восемь человек, а 554 получили травмы.

«Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН» пройдёт в Казани с 17 по 23 мая. Мероприятие должно привлечь внимание к проблеме несоблюдения скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция Казани.

С начала года в Казани по причине превышения скорости произошло 470 ДТП, в которых погибли 8 человек, 554 человека получили травмы.

В рамках акции пройдут специальные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений скоростного режима.

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