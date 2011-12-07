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В Пестречинском районе РТ появился пятиметровый металлический мамонт

Арт-объект, привезенный при помощи спецтехники из Тольятти, установили на въезде в ЖК «Царево».

В Пестречинском районе РТ появился пятиметровый металлический мамонт. Арт-объект установили на въезде в ЖК «Царево», передает ИА «Татар-информ».

По словам руководителя управляющей компании ЖК Айназа Гарифуллина, железная фигура в виде мамонта, которая весит восемь тонн и достигает пяти метров в высоту, была привезена при помощи спецтехники вчера из Тольятти. Ее изготовлением занимались почти год.

Гарифуллин отметил, что идею для данного арт-объекта он подсмотрел за границей. Поэтому это единственный мамонт, изготовленный подобным образом в России. Он также поделился планами благоустройства прилегающей территории. Чтобы мамонт подсвечивался и в темное время суток, на участке наладят освещение.

КВ
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