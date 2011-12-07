В Старо-Татарской слободе пройдет благотворительная акция по сбору и обмену вещами

В Старо-Татарской слободе в Казани организуют «Своп-вечеринку» по сбору и обмену одеждой. Мероприятие пройдёт 15 мая с 10:00-16:00 в медресе «Касимия». Вход по электронным билетам.

Посетители акции смогут не только обновить свой гардероб по низким ценам, но и послушать лекции о трендах весна-лето 2021. Также лекторы расскажут о жизни без бытовой химии и какие лекарства должны присутствовать в аптечке каждого человека.

Все собранные средства акции пойдут на нужды медресе и Апанаевской мечети. Приобрести электронные билеты можно по этой ссылке @swap_party_kzn.

Ранее в Апанаевской мечети Казани состоялся праздник «В поисках ночи Аль-Кадр». Посетители праздника поучаствовали в викторине «Рамазан», играх и эстафетах.