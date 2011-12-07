Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Старо-Татарской слободе пройдет благотворительная акция по сбору и обмену вещами

В программу включены лекции и мастер-классы.

В Старо-Татарской слободе в Казани организуют «Своп-вечеринку» по сбору и обмену одеждой. Мероприятие пройдёт 15 мая с 10:00-16:00 в медресе «Касимия». Вход по электронным билетам.

Посетители акции смогут не только обновить свой гардероб по низким ценам, но и послушать лекции о трендах весна-лето 2021. Также лекторы расскажут о жизни без бытовой химии и какие лекарства должны присутствовать в аптечке каждого человека.

Все собранные средства акции пойдут на нужды медресе и Апанаевской мечети. Приобрести электронные билеты можно по этой ссылке @swap_party_kzn.

Ранее в Апанаевской мечети Казани состоялся праздник «В поисках ночи Аль-Кадр». Посетители праздника поучаствовали в викторине «Рамазан», играх и эстафетах.

КВ
Лента новостей