В Татарстане за две недели объем вывезенных отходов увеличился в три раза

В Татарстане с 1 по 14 мая объем вывезенных отходов региональным оператором УК ПЖКХ (входит в структуры компании «РТ-Инвест») вырос в три раза. За 14 дней региональный оператор вывез более 30, 000 тонн отходов. Из них более 5000 тонн было отправлено сортировочные линии.

Специалисты регионального оператора отметили, что наиболее острая ситуация сложилась в пригородных поселках. В частности, населённых пунктах Константиновка, Сухая река, Северный, Вознесенье, Салмачи. Эти территории захламляются строительными отходами, ветками и растительными остатками.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за месяц нашли 2 тысячи несанкционированных свалок.