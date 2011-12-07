В Татарстане завершается прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Одной из последних документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» подала серебряный волонтер Татарстана Хрия Халитова.

«Для меня участие в предварительном голосовании „Единой России“ — это возможность заявить об инициативах волонтеров. У меня есть проекты, я хотела бы, чтобы о них знали по всей России», — рассказала Халитова.

Почти половина желающих участвовать в процедуре предварительного голосования «Единой России» — волонтеры, общественники и представители соцсферы. Каждый третий кандидат представляет малый и средний бизнес. Примерно 30% желающих представлять партию на выборах в Госдуму — люди моложе 35 лет.

В ходе предварительного голосования жители республики выберут кандидатов, которые будут участвовать в осенних выборах в Госдуму России.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая по открытой модели — участие в нем могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели. За легитимностью и прозрачностью будут следить представители волонтерских объединений и лидеры НКО. Открытая модель предварительного голосования обеспечит максимальную конкуренцию среди участников — каждый имеет шанс попробовать свои силы в большой политике на общих основаниях и принципах честной политической борьбы.