В торговом центре «Тандем» сработала пожарная сигнализация и прошла эвакуация

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В торговом центре «Тандем» в Казани провели эвакуацию. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщила охрана ТЦ.
«Эвакуация была, но учебная», — сказал охранник.
Другой представитель охраны также подтвердил эту информацию. На данный момент работа торгового центра восстановлена, все магазины работают в штатном режиме.
В торговом центре сработала пожарная сигнализация, объяснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
«В 11.36 14 мая через автоматическую систему мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании на объектах с массовым пребыванием людей поступила информация о сработке АПС в ТЦ „Тандем“», — отметили в МЧС.
Охрана объекта доложила, что произошла ложная сработка датчика, часть людей услышала звуки сигнализации и вышла. Охрана объекта отключила сигнал. Организованная эвакуация не проводилась, сообщили в МЧС. На место подразделения пожарной охраны не выезжали.
Напомним, что вчера в ТЦ ХL в Казани сработала ложная пожарная тревога. Тогда Охрана объекта отключила АПС и СОУЭ. Организованная эвакуация не проводилась.