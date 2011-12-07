Юные татарстанцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Семья, Родина и Я!»

Конкурс проводится в преддверии праздника — День детей и родительского счастья, который отмечается по инициативе Фонда 1 июня. День детей и родительского счастья сочетает в себе смыслы Международного дня защиты детей и Международного дня родителей (отмечается по предложению ООН с 2012 г.), которые также приходятся на 1 июня.

Участие открытое и бесплатное.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте конкурса https://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-semya-rodina-i-ya/ прикрепить цифровую фотографию произведения в формате jpeg или png.

Самый интересный детский рисунок издательство «Марка» напечатает на маркированном конверте и выпустит тиражом 1 000 000 экземпляров.

Конверты с работой победителя появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны.

Победитель, лауреаты и призеры получат дипломы и ценные подарки.

Что можно нарисовать? Любимые места в своем городе, деревне или поселке; любимый дом, друзей и одноклассников; портреты дорогих вашему сердцу людей, свои увлечения, радостные моменты своей жизни.