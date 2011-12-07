На озере Кабан в Казани пройдёт фестиваль сапбординга, участники выступят в костюмах

В субботу, 19 июня на озере Кабан состоится фестиваль сапбординга. Об этом сообщает Федерация сёрфинга РТ. Стартует фестиваль в 10.00 на набережной.

Sup fest Kazan будет состоять из трёх заездов — спортивного, костюмированного и любительского. Принять участие в костюмированного заезде сможет каждый желающий: для этого ему надо зарегистрироваться на сайте, а 19 июня прийти со своим сапбордом на озеро или взять его в аренду на месте.

В федерации сообщают, что в костюмированном заезде запланировано участие более 200 человек, столько же будет в любительском, а в спортивном — более 50.

Желающие поучаствовать смогут изготовить костюм мастерской на фестивале, сообщается в соцсетях наебержной озера Кабан Также для участников заезда будут работать гримеры. Обещают на фестивале также, кроме работы мастерских по созданию образов, развлекательную программу, детскую площадку и фудкорт.