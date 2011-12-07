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Орнитологи бьют тревогу: в Казани практически не осталось воробьёв

Из двух видов воробьёв в республике чаще встречается лишь полевой воробей.

В Казани сильно упала численность воробьёв. В Татарстане почти их не осталось, заявил корреспонденту «Казанских ведомостей» заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

«У каждого вида в природе не зависимо от того, в городе [обитает] или не в городе, синантроп или нет, существуют свои законы. Сейчас в таком спаде оказались воробьи, которых никто не трогает, а численность их резко упала. Или, например, мы раньше горлиц встречали чуть ли не в парках, обыкновенный лесной голубь горлица — сейчас практически его уже включили в Красную книгу. Из двух видов воробьев, обитающих у нас в Татарстане, домового воробья мы практически не находим, его заменил полевой тип в городе», — рассказал Ильгизар Рахимов.

По словам специалиста, городских воробьев никто не трогал, да и сорняков для пищи в городе достаточно. Основной причиной уменьшения числа домовых воробьёв в Казани послужили так называемые популяционные волны численности этих птиц.


КВ
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