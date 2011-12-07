Экс-сотрудника Минэкологии РТ будут судить за взятку в 150 тыс. рублей

В Казани пройдет слушание по делу экс-сотрудника Минэкологии РТ, который получил взятку в размере 150 тыс. рублей от организатора незаконной свалки.

Напомним, что в апреле этого года во время экологического мониторинга сотрудник Минэкологии РТ заметил свалку битого кирпича в черте Казани. Мужчина озвучил владельцам участка сумму, за которую он не будет составлять на них протокол об административной ответственности. Сумма взятки составила 300 тыс. руб.

Эколог все же успел получить половину суммы в 150 тыс. руб., после чего его задержала полиция.

На бывшего сотрудника Минэкологии завели уголовное дело за получение взятки, а дело передадут в Советский районный суд Казани для подробного рассмотрения.