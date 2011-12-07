Глава Росприроднадзора РФ оценила реализацию проекта по рекультивации иловых полей в Казани

Президент РТ Рустам Минниханов встретил прибывшую в республике главу Росприроднадзора РФ Светлану Радионову. В рамках ее рабочего визита они совместно посетили иловые поля городских очистных сооружений в Казани.

Сейчас в городе ведется подготовка к рекультивации иловых полей, занимающих площадь около 100 га. Поскольку они находятся вблизи водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища, поля представляют потенциальную угрозу для водного объекта. После проведения комплексных мер иловые площадки станут экологически безопасной территорией.

«Это очень правильная история. Вы вторые после Москвы, кто реализует такой большой проект. Я знаю, что Татарстан всегда идет в лидерах. У вас образцово-показательный объект, который, я уверена, вы сделаете хорошо. У нас интерес один — чтобы это было максимально качественно сделано», — подчеркнула Радионова.

Работу планируется реализовать в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», сообщила пресс-служба Президента РТ.