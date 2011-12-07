Нацбанк: финансовые пирамиды уходят в онлайн

На сегодняшний день многие финансовые пирамиды переходят в онлайн, рассказала на пресс-конференции заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Татарстан Нурания Хайруллина.

«Тренд последнего времени — переход пирамид в онлайн. Теперь потерять свои деньги люди могут буквально за 2-3 касания экрана смартфона» — подчеркнула спикер.

Она добавила, что часто мошенники прикрываются компаниями вне российской юрисдикции. При этом, их цель не всегда денежный заработок. Они могут предлагать путевки, ювелирные украшения и т д.