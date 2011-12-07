Токены как продажа воздуха: как не нарваться на финансовую пирамиду?

Вовлечены разные города России, включая Казань

Заместитель управляющего Отделением Национального банка по Республике Татарстан Нурания Хайруллина на пресс-конференции рассказала, как существующая компания Antares Limited предлагала гражданам якобы инвестировать деньги в различные программы иностранных компаний-партнеров и собственные проекты, в том числе в криптовалюту Antares. Продвигали эту организацию через соцсети и мессенджеры.

«Хотя компания и прекратила свою деятельность, а ее сайт заблокирован, в настоящее время набирают популярность так называемые „партнерские программы“ Antares Limited. Это Synergy и Frendex. В эти проекты вовлечены разные города России, включая Казань», — отметила Хайруллина.

Все перечисленные компании включены в список организаций и проектов, которые имеют признаки нелегальной работы на отечественном финансовом рынке. В первую очередь при желании инвестировать, надо проверить

Спикер отметила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но люди продолжают пытаться заработать деньги, не прилагая для этого вообще никаких усилий.

Как определить, что перед вами мошенники?

Хайруллина отметила, что предложение неправданно высоких доходов — хороший повод, чтобы задуматься: не обманывают ли вас.

«Преступники под видом всевозможных токенов, якобы единиц криптовалюты просто продают воздух — ничего незначащие цифры в личном кабинете на непонятных сайтах. А люди отдают свои вполне реальные деньги», — сказала специалист.

Кроме того, такие организации могут могут маскироваться под легальные или позиционировать себя как компанию вне российской юрисдикции.

Эксперты отмечают несколько факторов, которые говорят о признаках пирамиды:

обещание очень высокой доходности и абсолютной надежности вложений;

бизнес ведется на принципах сетевого маркетинга;

перечислять деньги иногда предлагают не по тем реквизитам.

Также обратите внимание на основной вид деятельности компании. Если она зарегистрирована, скажем, как пекарня, а предлагает инвестиции в криптовалюту, нужно критически к этому отнестись.

Хайруллина рекомендует изучить все документы организации.

«В первую очередь, сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и Федеральной налоговой службы. Даже минимальные расхождения могут говорить о том, что вас пытаются обмануть», — подчеркнула эксперт.