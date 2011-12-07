83 семьи из Челнов получат ключи от квартир дома, строительство которого было остановлено в 2014 году

В Набережных Челнах 83 семьи получат ключи от квартир дома, строительство которого было остановлено в 2014 году. Распоряжение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома было подписано 11 августа, сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Известно, что строительство дома 65-06 в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек» было остановлено в 2014 году после банкротства ООО «Инертдобыча» (ГК «ФОН»). Далее при содействии Фонда поддержки дольщиков РТ за его достройку взялась компания ООО «Инвестор» (ГК «Профит»).

Ранее он являлся одним из 12 проблемных объектов, запланированных к исключению из Единого реестра проблемных объектов по РТ в 2020 году. Сейчас здание дома соответствует всем требованиям технической документации, а его территория благоустроена и на ней имеется детская площадка с зонами отдыха.

На данный момент проблемными объектами в Челнах остаются еще 2 дома: 65-10, в котором ООО «Евростиль» завершает строительные работы, и 65-03 – там компания «Домкор» предоставит квартиры в уже сданном доме 63-09.

Всего же в реестре 19 проблемных домов, 7 из которых планируются к сдаче в 2021 году. Права более чем 2500 граждан будут восстановлены, а проблема обманутых дольщиков в республике полностью решена.