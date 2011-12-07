Энтузиастам-озеленителям требуется помощь управляющих компаний

«Мечта!» - скажете. И добавите: «Такое, если и бывает, то обычно на дачных участках и возле частных домов». Наверное, так и есть. Но встречаются и в городских дворах удивительные примеры труда энтузиастов, создающих вокруг красоту.

Жители дома №162 по улице Декабристов уже восьмой год любуются цветущим садом в их дворе. И благодарят они за это своих соседей - супругов Анжелу и Виктора Дьячковых. В свое время, выйдя на заслуженный отдых, муж с женой не захотели пересчитывать свои болячки, а решили облагородить территорию возле подъезда.

- Тогда только закончился капитальный ремонт в доме, у подъездов ни намека на клумбы - только полоска грязного песка, - рассказывают Виктор и Анжела. - Начинали с небольших грядочек вдоль площадки перед подъездом, а потом увлеклись, дело дальше пошло.

Это только словами легко сказать, а в реальности было непросто. Дьячковы долгое время наращивали высоту почвы, сами приносили землю отовсюду. А еще остатки строительного материала - поребрики, крупный щебень и прочее. Все это пригодилось для ограждения цветников.

Творческий процесс супругов не останавливается ни на один год. С каждым сезоном они придумывают и воплощают новые идеи, буквально из неликвидных материалов создают интересные варианты ландшафтного дизайна для городского двора. Сегодня в их палисаднике насчитывается около 70 видов цветущих растений - трав и цветов, а соседи и жители расположенных рядом домов тоже выходят наводить красоту под своими окнами. Дьячковы с удовольствием делятся накопленным опытом.

Нас еще заинтересовал щепетильный вопрос - цена этого благоустройства.

- В самом начале вашей работы сколько денег в месяц уходило?

- Сначала немного. Мы тогда сажали цветы небольшими полосками перед своим подъездом. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и в дальнейшем мы вошли во вкус. Захотелось расширять цветники, облагораживать территорию вдоль всего дома. Вот тогда-то и пошли траты. Посадочный материл многолетних цветов нам приносили соседи, у которых есть дачи. Но этого было мало, и мы покупали семена цветов. Хотелось, чтобы наши клумбы были яркими, особенно красивыми, и поэтому на посадочном материале не экономили - выбирали лучшее, а значит, часто недешевое. Траты были и на обработку против вредных насекомых. Тля, паутинные клещи и прочие паразиты тоже любят цветы. За сезон обязательно надо два-три раза проводить обработку клумб, иначе все погибнет. И если учитывать все это, то в месяц получалось примерно 2 - 2,5 тысячи рублей. Но нам помогали соседи - скидывались на семена. Правда, рассаду петунии, которая красиво и богато цветет все лето, купить уже не можем - недешевое удовольствие.

- Вы и на воду, наверное, тратитесь?

- В первый год, когда участок был небольшой, носили воду из дома в пластиковых бутылках. Соседи тоже подключались к поливу. По деньгам это было незатратно, так что эта статья расходов на тот момент оказалась самая маленькая. Когда наша деятельность расширилась и распространилась почти на весь двор, стало тяжело таскать воду из дома. Обратились в управляющую компанию, спасибо ей, специалисты вывели два водопроводных крана из подвальных окошек в разных концах дома. Теперь поливать одно удовольствие. Вода оплачивается из общедомовых нужд по счетчику. Повторюсь, сумма небольшая. На одну квартиру выходит не более 2 рублей в месяц. А поливальный сезон всего два - три месяца длится.

- Вы упомянули про помощь управляющей компании.

- Да, без этой организации было бы сложнее. Есть вопросы, с которыми нам не справиться. К примеру, попросили мы чернозем. Земли в палисадниках изначально не было - сверху небольшая прослойка песка, дальше камни, куски асфальта. Верблюжья колючка не выросла бы. Вначале самостоятельно носили грунт из разных мест. Но требовалось намного больше! И тогда обратились в УК. Там откликнулись, на следующий же день пригнали самосвал, доверху груженный черноземом: 10 тонн! Неделю вместе с соседями растаскивали по грядкам, клумбам. Это было отличным подспорьем.

- В вашем случае сложились хорошие партнерские отношения с управляющей компанией?

- Пока рано говорить об этом. Скажем так: мы в начале сотрудничества. А чтобы оно было плодотворным, нужна поддержка управляющих компаний города горожанам, озеленяющим свои дворы, помощь с посадочным материалом, удобрениями, химическими препаратами. Занимаются этим в основном люди, вышедшие на заслуженный отдых. А на пенсию больно-то не разгуляешься...