Избирательная кампания: что делается для безопасности участников процесса

Избирательные пункты будут работать ежедневно с 8 до 20 часов. А с 3 сентября можно подать заявку о голосовании на дому.

Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель ЦИК РТ, советник премьер-министра РТ по общественным объединениям Андрей Кондратьев.

По словам Кондратьева, 22 тысячи сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий уже приступили к работе, они обеспечены средствами индивидуальной защиты. На данный момент занимаются приемом заявлений татарстанцев по системе «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать не по месту регистрации, а на любом другом участке. Выбрав удобное место для голосования, следует обратиться на единый портал госуслуг, в МФЦ, ЦИК. С 3 сентября заявления также будут принимать в УИК.

Идет сбор заявок от муниципальных образований на организацию избирательного участка на придомовой территории, в автобусах, как это происходило на выборах по поправкам в Конституцию РФ. Своеобразное татарстанское ноу-хау пришлось по душе жителям республики, и этот положительный опыт отмечен на российском уровне. Но, как считают в ЦИК РТ, гонка относительно увеличения числа таких пунктов вовсе не оправданна.

Сам факт, что проголосовать можно в течение трех дней, делает процесс более удобным и безопасным. Что касается масок и перчаток, то, как сказал Андрей Кондратьев, и в этой избирательной кампании они имеют свой политический статус, что совершенно правильно.

- Наша всеобщая задача - чтобы все прошло спокойно и ответственно, - подчеркнул спикер. - Напомню, на входе каждого избирателя ожидает термометрия, обеззараживающие коврики, дезрастворы, одноразовая маска, перчатки и ручка. Обеспечивается социальное дистанцирование. Сотрудники избирательных комиссий будут находиться под неусыпным контролем специалистов минздрава. Избирательные участки будут подвергаться качественной дезобработке. Ну и конечно, сохранится такая мера, как разделение маршрутов. А голосование на дому, как и в прошлый раз, будет бесконтактным.

Андрей Кондратьев также проинформировал, что на муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с президентскими, в Татарстане выдвинуто более 12 тысяч кандидатур. Зарегистрировано на данный момент 11318 кандидатов. Из них 3574 - самовыдвиженцы, остальные выдвинуты от 10 политических партий. Из кандидатов, участвующих в избирательной кампании, лица в возрасте от 30 до 50 лет составляют 57,63%, старше 50 лет - 42%, молодежь представлена 7%.