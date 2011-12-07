Как наряд для выпускного потеряли...

Многие в курсе, что в связи с пандемией в школах до последнего не было известно, состоится ли в этом году бал у одиннадцатиклассников. Поэтому на сногсшибательное платье в семье решили не тратиться, а лучше присмотреть практичную нарядную вещь, которая пригодится будущей студентке в дальнейшем. Выбор пал на ярко-красный брючный костюм из тонкой струящейся, словно невесомой, ткани и симпатичный черный топик. Дария - девушка высокая, с внешностью фотомодели, костюмчик на ней сидел просто идеально!

День выпускного выдался нервным. Вся семья бегала и волновалась, стараясь хоть чем-то помочь главной виновнице торжества. Рано утром выпускница побежала к визажисту, затем к парикмахеру. Прическа, которую ей там соорудили, дружно не понравилась всей семье. Разочарованной, всплакнувшей барышне пришлось срочно отмывать голову от геля и лака, звонить другому мастеру. Суета, беготня, нервотрепка! Времени-то до выпускного в обрез…

Маме выпускницы было велено упаковать нарядный брючный костюм и привезти его к назначенному часу в кафе, чтобы Дария после поездки по Казани на лимузине с одноклассниками облачилась в него, представ во всем своем великолепии. Но когда родительница привезла и открыла пакет, вдруг выяснилось, что самой главной детали - брюк - там нет. Искали где только можно - брюк нет. Позвонили таксисту, который подвозил: может, в машине остались? И там нет. Неужели впопыхах оставили дома?

Мама срочно вызывает другое такси и мчится домой. Увы, брюк не оказалось и в квартире! Ее телефон разрывался от вопросов безутешной дочки и советов домочадцев. Что же делать? Мама приняла решение привезти дочке обычные черные брюки и проехаться по маршруту, по которому она везла новый наряд в кафе. На остановке, где высаживал первый таксист, перед женщиной предстала картина маслом: длинные широкие красные брюки словно алый флаг развевались высоко на дереве. Все в тот день очень спешили, нервничали и суетились, вот и осталась пропажа незамеченной. Похоже, брюки выскользнули из пакета, когда мама выходила из такси. А добрая душа нашла их и повесила повыше на дерево, чтобы заметили потерю…

Как же все были счастливы! Дария, уже смирившаяся с мыслью быть на балу в своем обычном наряде, бросилась в объятия мамы, едва не плача от радости. А родные восторженно заахали, когда увидели во всей красе свою нежную и трепетную выпускницу в ярком наряде, напоминавшем об алых парусах.

Автор: Людмила Иванова