Минниханов: Мы будем делать все для сохранения родного языка

В Татарстане для сохранения родного языка будет делаться все возможной, заявил Рустам Минниханов на совещании работников образования и науки в Елабуге.

«Родной язык — это основа мира и согласия межнационального Татарстана. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это нравственный долг перед будущими поколениями», — сказал президент РТ.

Кроме того, он объявил, что в Верхнеуслонском, Сармановском, Нурлатском, Чистопольском, Азнакаевском, Бавлинском, Буинском, Лениногорском, Альметьевском районах наблюдается формальное отношение к изучению родных языков.

Глава республики обратился к начальникам управления образования и главам муниципалитетов, заявив, что «владение несколькими языками — весомая компетенция и бесспорное конкурентное преимущество».

Минниханов также уточнил, что со следующего года предмет по родному языку и родной литературе предусмотрены в обязательной части учебного плана.

«28 учебников включены в федеральный перечень. Организован целевой прием в вузы, проводим курсы, школы и другие мероприятия. Это очень важный результат работы», — отметил Минниханов.