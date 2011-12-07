Минниханов примет участие в совещании работников Минобразования РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в совещании работников образования и науки. Трансляция начнётся сегодня в 11:30, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Известно, что Республиканское совещание состоится в елабужском полилингвальном комплексе «Адымнар-Алабуга». Темой его станет «Образование XXI века: настоящее для будущего». Педагоги обсудят реализацию национального проекта «Образование», вопросы повышения качества образования в школах и дошкольных учреждениях, а также профобразование.

Сообщается, что посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия сможет каждый. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Минобрнауки РТ или на сайт «Официальный Татарстан».