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Награждение «Звезд гостеприимства» состоится не позднее 30 сентября

Сам конкурс завершился еще весной.

Победителей городского конкурса «Звезды гостеприимства» планируют наградить не позднее 30 сентября. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Известно, что конкурсные испытания проходили этим мартом, а сам конкурс завершился еще весной. Тогда за награду боролись официанты, бармены, повара, менеджеры ресторанов, портье, гид-экскурсоводы, менеджеры по внутреннему и въездному туризму, шеф-повара, горничные, а также в этом году добавились кондитеры и трэвел-блогеры.

Тогда в связи с эпидемиологической обстановкой подведение итогов конкурса перенесли на более поздний срок. А сейчас, согласно соответствующему постановлению, награждение «Звезд гостеприимства» состоится не позднее 30 сентября. 

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