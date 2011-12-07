Победителей городского конкурса «Звезды гостеприимства» планируют наградить не позднее 30 сентября. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Известно, что конкурсные испытания проходили этим мартом, а сам конкурс завершился еще весной. Тогда за награду боролись официанты, бармены, повара, менеджеры ресторанов, портье, гид-экскурсоводы, менеджеры по внутреннему и въездному туризму, шеф-повара, горничные, а также в этом году добавились кондитеры и трэвел-блогеры.

Тогда в связи с эпидемиологической обстановкой подведение итогов конкурса перенесли на более поздний срок. А сейчас, согласно соответствующему постановлению, награждение «Звезд гостеприимства» состоится не позднее 30 сентября.