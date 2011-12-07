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ЦИК РТ: Для выборов президента РТ изготовят два вида бюллетеней

Члены ЦИК одобрили бюллетени для ручного и технических средств подсчета голосов.

ЦИК РТ одобрил два вида бюллетеней для выборов президента РТ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для голосования на выборах Президента республики изготовят 2 вида бюллетеней: для ручного подсчета голосов и для технических средств подсчета голосов (КОИБов)», — сказано в сообщении ведомства.

Всего к предстоящим выборам будет изготовлено более 1,9 млн избирательных бюллетеней, 98,9 тыс. из которых для голосования с использованием технических средств подсчета голосов.

Текст избирательного бюллетеня обоих видов будет представлен на русском и на татарском языках.

Напомним, выборы президента Татарстана пройдут 11,12 и 13 сентября.

КВ
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