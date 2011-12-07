В Челнах в 2021 году появятся многоквартирные дома, сдающиеся по социальной ипотеке

Госжилфонд при Президенте РТ начал строительство двух многоквартирных жилых домов в 63 микрорайоне Челнов. Дома позволят обеспечить жильем 625 семей.

Известно, что дома планируется сдать уже в конце следующего года. Получить квартиры в данных домах смогут работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты и участники других жилищных программам Госжилфонда.

Осваивать 63-й микрорайон Госжилфонд начал три года назад. Согласно эскизу застройки, здесь планируется построить 17 домов на 3 500 квартир, пять домов на 1 336 квартир из них уже построено и заселено.

Также в этом году планируется заселить 2 многоквартирных дома: № 63/23 на 180 квартир и 63/21 на 414 квартир. Так, жилищный вопрос будет решен для 594 челнинских семей.