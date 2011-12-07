В Набережных Челнах в поселке ЗЯБ построили скейт-площадку

В Набережных Челнах в поселке ЗЯБ построили детскую скейт-площадку, сообщили в исполкоме Комсомольского района.

Площадку установили на средства гранта, который выиграл на республиканском конкурсе местный территориальный общественный совет.

Площадка небольшого размера и оборудована преимущественно фигурами «волна», благодаря чему она не травмоопасная и подходит для занятий начинающим скейтбордистам.

Всего в Набережных Челнах благодаря территориальным общественным советам привлечено 80 млн грантовых средств (14 млн за прошлый год). На эти деньги в городе построили детские и спортивные площадки, обустроили скверы и сделали пешеходные дорожки.