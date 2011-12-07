В Татарстане чуть не сгорели 200 коров

Пожар в селе Урясьбаш Кукморского района начался вечером 13 августа. Горела крыша фермы. К счастью, до прибытия пожарных команд работники фермы успели вывести в безопасное место весь скот.

На подмогу добровольцам были подогнаны два трактора с емкостями - был организован подвоз воды от пруда, расположенного на расстоянии 700 метров от места пожара. В 19.12 прибыл дежурный караул на 2 АЦ ПСЧ-117, через 13 минут распространение огня было остановлено, а в 19.35 пожар полностью потушен. Специалисты предполагают, что возгорание произошло из-за перекала печи. Сумма спасенного имущества 7 млн рублей, ущерб хозяйству причинен на 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.