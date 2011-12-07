В Татарстане состоится Международный профессиональный конкурс изыскателей и проектировщиков

Сообщается, что помимо профильных организаций к участию в конкурсе приглашены ведущие отраслевые ВУЗы, представители широкой общественности и творческой интеллигенции России, государств-членов Евразийского экономического союза и иных зарубежных государств. Особо отмечаются проекты, в создании и реализации которых принимали участие молодые специалисты, студенты и аспиранты соответствующих учреждений.

Главным условием конкурса является предоставление участниками проектов (концепций), созданных не ранее 2017 года. Участие в нем бесплатное.

Презентационные материалы проектов-победителей Конкурса будут размещены на сайте НОПРИЗ и представлены на различных тематических выставках в федеральных округах. По итогам Конкурса будет сформирован каталог, в который войдут все проекты-победителей с описанием.

Прием заявок осуществляется по электронной почте: konkurs@nopriz.ru до 10 октября 2020 года.