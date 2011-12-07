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В Татарстане задержали водителя автобуса из Тюмени без прав

Нарушитель лишился прав в прошлом году за вождение в нетрезвом виде.

В Татарстане задержали водителя автобуса из Тюмени, лишенного прав. Об этом сообщили в ГИБДД по РТ.

Нарушителя выявили в ходе профилактического рейда 13 августа. На трассе Москва — Челябинск госавтоинспекторы остановили микроавтобус «Мерседес», который держал путь в Краснодарский край. В ходе проверки документов выяснилось, что 37-летний житель Тюмени был лишен водительского удостоверения еще в прошлом году за вождение в нетрезвом виде.

В этот же день госавтоинспекторы задержали 66-летнего водителя автобуса из Ханты-Мансийска. Мужчина предоставил для проверки поддельные права. Сотрудники ГИБДД выяснили, что нарушитель не имеет прав на управления автобусами.

Оба автобуса отправились на штрафстоянку, а на имя водителей выписаны административные протоколы. 

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