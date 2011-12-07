В выходные в Татарстане ожидается похолодание и дожди

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В Татарстане в выходные, 15 и 16 августа, ожидается похолодание и дожди, предупредили синоптики из Гидрометцентра РТ.
В субботу, 15 августа, температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, а днем поднимется до +19 градусов. Прогнозируется облачная и дождливая погода.
В воскресенье, 16 августа, столбики термометров опустятся до +8 градусов ночью и не поднимутся выше +19 градусов днем. Дождливая погода сохранится.
Начало следующей недели тоже будет дождливым и прохладным. Ночью температура будет опускаться до +7 градусов, а днем максимальная температура составит +20 градусов.
«Во вторник и среду западный антициклон постепенно вытеснит пасмурный холодный циклон за Урал, и погода в республике начнет улучшаться», — отметили синоптики.