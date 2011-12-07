Почему не удался побег из казанского Шоушенка

А вот казанская подобная история о дерзкой попытке побега из тюрьмы мало кому известна. Так что, возможно, когда-нибудь и о ней снимут фильм.

Речь идет о старейшем следственном изоляторе Татарстана, расположенном в самом центре Казани, - о СИЗО №1. У него, как и у других гражданских зданий, есть свой адрес: ул. Япеева, 16. В этом году комплекс зданий казанского СИЗО-1, сооруженный еще в годы царствования Александра I (!), отмечает 210 лет. Учреждение, кстати, входит в охранную зону Казанского кремля и включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действительно, что-то могучее и мрачное в нем есть, недаром по своей архитектуре оно напоминает замок. Впрочем, в обиходе СИЗО-1 так и называют: тюрьма-замок.

11 сентября в рамках всероссийской акции «День открытых дверей», посвященной 200-летию издания указа императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь, состоялась уникальная экскурсия в казанский следственный изолятор №1, являющийся архитектурным памятником начала XIX века. В мероприятии приняли участие представители институтов власти, гражданского общества, духовенства, СМИ.

Старт всероссийской акции в Казани дал временно исполняющий полномочия начальника УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев. Он отметил, что такая акция проводится впервые и призвана показать открытость уголовно-исполнительной системы.

В преддверии юбилея на фасаде следственного изолятора торжественно открыли мемориальную доску. На гранитной плите указано, что это памятник истории и культуры федерального значения, время постройки и имя архитектора.

История СИЗО-1 сохранила и имя несостоявшегося беглеца из его стен, не сумевшего стать казанским Дюфрейном. Звали его Юрий Кузнецов, а дело было в далеких 1970-х. Его приговорили вместе с подельником Вадимом Сидоровым к исключительной мере наказания за дерзкое ограбление инкассаторов и убийство двух человек. Боксер Кузнецов, ожидая исполнения приговора суда, под предлогом занятий боксом методично и упорно бил кулаками в стену камеры, надеясь со временем пробить путь к свободе.

Однако сотрудники СИЗО вовремя заметили, что со стороны улицы, в том месте стены, за которой занимался спортом убийца, от его ударов начала осыпаться штукатурка. Но не более того! Мощные толстые стены тюрьмы-замка легко выдержали удары и продолжают надежно охранять попавших туда. Но все же от греха подальше администрация учреждения приняла решение для пущей сохранности обитателей обшить стены камеры металлическими листами.

Впоследствии, когда в эти камеры начали поступать главные персонажи лихих 90-х - лидеры группировок Казани хадитакташевский Раджа, Ринтик и иже с ними, заключенных постоянно переводили из камеры в камеру, чтобы у них не было возможности и времени приспособить помещение для побега или сокрытия орудия, способствующего этому.

После раскрытия попытки побега впору было бы объявить благодарность строителям, создавшим столь качественный неприступный бастион. Но их уже к этому моменту не было в живых лет 150.

Ансамбль тюремного замка сооружен в 1807 году по проекту казанского архитектора Якова Шелковникова в стиле позднего классицизма. При проектировании за основу взяли проект гражданского тюремного замка для губернских городов, разработанный выдающимся русским архитектором Андрианом Захаровым. Обнесенный стеной, укрепленный четырьмя башнями, весь комплекс тюремного замка представляет собой вытянутый прямоугольник, внутри которого размещаются строения. А в строениях, точнее, в их камерах, находятся, говоря казенным языком, следственно-арестованные граждане, в том числе несовершеннолетние, а также осужденные, занятые на хозяйственных работах.

После недавней реконструкции камеры приобрели совершенно иной вид, чем в былые годы, когда за отсутствием места в набитых до отказа камерах спать на кровати приходилось по очереди. Ушла в прошлое и параша, в просторечье толчок, куда нужду справляли на виду у всех. Теперь туалет здесь - это отдельная комнатка. Есть даже телевизор, каналы работают все, как в обычной квартире. Только «квартиры» эти 3- и 8-местные. Правда, смотреть телик сидельцам особо-то и некогда. График их дня состоит из подъема, отбоя, а между ними - следственные действия разного рода, с выездом на места преступлений. Выезжал отсюда показывать места своих жутких пиршеств и печально известный васильевский людоед Алексей Суклетин, а также одиозные представители криминального «казанского феномена», таких как группировки «Тяп-Ляп», «Хади Такташ».

- Действительно, сейчас условия содержания значительно улучшены, - рассказал журналистам во время необычного экскурсионного пресс-тура по казенному заведению начальник СИЗО №1 УФСИН России по Республике Татарстан Айрат Валиулов. - Помещения СИЗО-1 после реконструкции рассчитаны на меньшее количество - 404 человека, в настоящее время здесь находятся 402 человека, включая 20 несовершеннолетних, которые содержатся в отдельном корпусе. Имеется больничное помещение для лечения, организованы молельные комнаты - для православных верующих и мусульман.

Вот такая она, история содержания узников от Емельяна Пугачева до одиозных лидеров организованных преступных группировок конца XX - начала XXI века, которую хранят стены главного тюремного замка Казани.