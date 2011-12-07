100 школьников Татарстана в каникулы займутся бизнесом

Республиканский Фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики РТ предоставляет для 100 татарстанских школьников возможность бесплатно посетить бизнес-лагерь и обучиться искусству предпринимательского дела под руководством ведущих деловых людей Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В период осенних каникул, с 12 по 26 октября, для татарстанских ребят в возрасте от 14 до 17 лет будет действовать двухнедельный онлайн-лагерь по предпринимательству. Затем наиболее активные участники проекта примут участие в трехдневном бизнес-съезде в одном из загородных комплексов Татарстана.

Бизнес-проект для молодежи организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Регистрация по ссылке: http://moibiz116lager.ru/