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36 татарстанцев выиграли iPhone 11 в челлендже #МойТатарстан

Розыгрыш проходил с 11 по 13 сентября.

36 татарстанцев из Зеленодольска, Набережных Челнов, Бугульмы, Казани, Лениногорска, Камских Полян, Нурлата, Альметьевска, Пестрецов и Болгара выиграли iPhone 11 в челлендже #МойТатарстан, сообщают организаторы конкурса.

«За 3 дня было размещено более 143 тысяч публикаций из них прошли модерацию на соответствие условиям и участвовали в розыгрыше более 87 тысяч фотографий. Розыгрыши челленджа проходили в прямом эфире: 11 и 12 сентября в сообществе фотомарафона #МойТатарстан во ВКонтакте», — уточняется в сообщении.

Также в дни осенних выборов проходил онлайн-марафон, в рамках которого прошел финал шоу «Татарстар», презентация проектов «История Татарстана», «Прекрасный Татарстан» и фотомарафона #МойТатарстан, а также прямые включения с блогерами-наблюдателями со всей республики.

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