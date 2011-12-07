Глеб Кузнецов: С новым вызовом избирательная система республики справилась

Свою оценку ходу избирательного процесса в республике дал руководитель экспертного совета, член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Самая главная специфика единого дня голосования — это контекст мировой пандемии. Задача была не просто обеспечить чистые и честные выборы, но и обеспечить санитарную безопасность. С этой задачей в РТ справились хорошо», — отметил Глеб Кузнецов.

Говоря об уверенной победе в президентских выборах Рустама Минниханова, эксперт назвал ее предсказуемой.

«Это была, в том числе, и оценка властям республики от людей, переживавших последние полгода серьезные ограничения. Мы знаем, что раздавалось много критики в адрес властей, но люди сказали свое слово на выборах», — высказался Глеб Кузнецов.