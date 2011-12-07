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Летними каникулами в казанских лагерях успели насладиться почти 12 тысяч детей

87% остались довольными организацией отдыха.

Во время подведения итогов летней оздоровительной кампании в мэрии Казани, председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов сообщил, что за лето в детских лагерях отдохнуло 11,8 тыс. детей.

По словам Фаизова, с 1 июля по 31 августа в казанских детских лагерях по городской программе летнего отдыха отдохнули 11 812 человек. Он отметил, что благодаря проведенному опросу среди детей центром «Ял», известно, что 87% остались довольными организацией отдыха. Остальные 13% анкет с замечаниями. Опрос проводился каждую смену анонимно, констатировал он. 

КВ
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