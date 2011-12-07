Роспотребнадзор РТ: За три дня голосования никаких нарушений выявлено не было

В Татарстане за три дня голосования не обнаружено нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Мы промониторили вчера выборочно часть участков, кроме того, смотрели участки, где сами голосовали. Никаких нарушений выявлено не было. Предлагались перчатки, маска, предлагалась обработка рук, термометрия», — рассказала Авдонина.

Она также уточнила, что в ведомство не поступало никаких звонков с претензиями о несоблюдении мер безопасности на избирательных участках.