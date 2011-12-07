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Рустам Минниханов переизбран на новый президентский срок

За Минниханова проголосовали более 1,9 млн татарстанцев.

Рустам Мтинниханов переизбран татарстанцами на новый президентский срок, сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

За Минниханова отдали свой голос 1 930 416 избирателей — это 83,28%.

Кандидаты Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России»), Олег Коробченко («Партия Роста») и Владимир Сурчилов (ЛДПР) получили 4,9%, 4,6%, 3,6%, 2,8% голосов, соответственно.

Напомним, выборы главы Татарстана проходили с 11 по 13 сентября. 

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