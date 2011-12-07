Рустам Минниханов переизбран на новый президентский срок

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Рустам Мтинниханов переизбран татарстанцами на новый президентский срок, сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
За Минниханова отдали свой голос 1 930 416 избирателей — это 83,28%.
Кандидаты Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России»), Олег Коробченко («Партия Роста») и Владимир Сурчилов (ЛДПР) получили 4,9%, 4,6%, 3,6%, 2,8% голосов, соответственно.
Напомним, выборы главы Татарстана проходили с 11 по 13 сентября.