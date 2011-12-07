Синоптики: Татарстан на этой неделе останется под влиянием холодного атмосферного фронта

В Татарстане на этой неделе сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди, сохранится прерывистый ветер. Это результат холодного атмосферного фронта, под влиянием которого находится республика, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

Так, во вторник, 15 сентября, температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов, а днем не поднимется выше +11…+16 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с. Ожидаются дожди.

В среду, 16 сентября, осадков ожидается меньше. Однако по-прежнему будет прохладно: ночью — +4…+9 градусов, днем — +10…+15 градусов. Порывы ветра — 15-20 м/с.

В четверг, 17 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью при прояснениях столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, а днем — не поднимутся выше +12…+17 градусов.

В пятницу и субботу, 18–19 сентября, Татарстан вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона. Максимальная температура воздуха днем в эти дни составит +20 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, температура воздуха не превысит +13 градусов.