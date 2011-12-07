В Арске общежитие педколледжа после ремонта примет почти вдвое больше студентов

Завершена реконструкция общежития педагогического колледжа в Арске. Инспекция Госстройнадзора Республики Татарстан выдала положительное заключение о соответствии отремонтированного объекта проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведенный ремонт общежития № 2 Арского педагогического колледжа заметно увеличил существующее здание. На крыше этого двухэтажного дома появился третий этаж — мансардный. Кроме того, строители возвели и пристрой — также трехэтажный.

Благодаря увеличенной жилой площади теперь педагогический колледж сможет принять гораздо больше иногородних студентов, нуждающихся в жилье. Теперь мест для проживания в общежитии — 158 вместо прежних 96.