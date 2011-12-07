С 15 сентября и до 31 ноября в Музее исламской культуры пройдет выставка коллекции Коранов на разных языках мира, сообщает пресс-служба музея.

Выставка приурочена к 75-лнетию Шамиля Закирова.

Посетителям выставки представят коллекцию Коранов на европейских и восточных языках, а также на языках народов, проживающих на территории РФ и стран СНГ.

Представленные книги имеют достоверные надписи, на части из них стоит печать «Кол Шәриф мәчете Коръән китапханәсе», которой Закиров отмечал издания из своей коллекции.

Выставка начнет работу в 15.00.