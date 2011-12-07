В Татарстане начался зональный этап праздника «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез»

В Татарстане с 15 по 25 сентября пройдет зональный этап праздника родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

«В задачи конкурса входит укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи», — уточнили организаторы.

Ранее во всех муниципалитетах РТ прошли отборочные этапы. Зональный этап пройдет в 6 населенных пунктах: 15 сентября — Альметьевск, 17 сентября — Актаныш, 19 сентября — Казань, 21 сентября — Высокая Гора, 23 сентября — Рыбная Слобода, 25 сентября — Апастово.

Участникам конкурса нужно будет представить выставку семейных национальных блюд, а также визитную карточку «Знакомьтесь, моя семья, мой род!» и презентацию своей родословной.

Победители зональных этапов получат дипломы и денежные призы, а семьи, занявшие первые места, станут участниками республиканского этапа.