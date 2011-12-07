В Татарстане закрыли автосервис, где работникам не измеряли температуру

В Татарстане судебные приставы закрыли автосервис, в котором работникам не измеряли температуру, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

В ведомстве установили, что в автосервисе «Север» в Елабуге работники ходили без масок, у них не измерялась температура, а также в помещениях не проводилась должным образом дезинфекция и влажная уборка.

Владельца автосервиса признали виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Мастерская закрыта на 7 суток.