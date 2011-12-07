Восемь учреждений Татарстана вошло в топ-100 лучших колледжей России

Восемь учреждений Татарстана вошло в список 100 лучших по версии WorldSkills Russia за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Учебные заведения, вошедшие в перечень, уже получили в электронном виде сертификаты движения «Ворлдскиллс Россия». Среди них: Международный колледж сервиса, лицей-интернат КНИТУ-КАИ, политехнический колледж из Набережных Челнов, колледж гражданской защиты из Тетюш, политехнический техникум из Альметьевска, а также три учреждения из Казани – педагогический и строительный колледжи и техникум информационных технологий и связи.