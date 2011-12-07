Еркен против поп-ита: в Казани гражданский активист вышел на охоту за китайскими игрушками

Еркен Сарсембаев в Казани личность известная. Бывший каскадер и тренер по рукопашную бою сейчас гражданский активист и правозащитник. Недавно он подал заявление в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку популярной детской игрушки. Сарсембаев считает, что поп-ит он вызывает зависимость у детей, а также что яркая антистрессовая игрушка, раскрашенная в цвета радуги, пропагандирует ЛГБТ-движение.

«Поп-ит идентичен флагу ЛГБТ»

Началось все с того, что активист решил сравнить раскраску игрушек, появившихся в массовой продаже около полугода назад, с флагом ЛГБТ. Цвета радуги, в которые раскрашен популярный среди современных детей и молодежи антистресс, и цвет флага меньшинств странным образом совпали. «Конечно, как у нормального человека, у меня это вызвало возмущение, поэтому я подал заявление в прокуратуру и в МВД с требованием провести проверку на соответствие санитарных и эстетических норм», — рассказывает мужчина.

Прокуратура отправила эти игрушки в Роспотребнадзор по РТ, но оказалось, что ведомство не занимается эстетическими вопросами.

«Нужно было мое заявление отправить по всем отделам полиции Татарстана. Чтобы во всех торговых точках провели ревизию этих игрушек. Идет волокита и отфутболивание этой проблемы», — пожаловался правозащитник.

Видео, где Еркен доказывал, что поп-иты — это пропаганда ЛГБТ, разлетелось по сети, а также попало в некоторые федеральные СМИ. По словам мужчины, после этого в соцсетях на него вылилось много негатива. Мужчина предполагает, что оскорбляли его именно родители, которые купили игрушки, или же молодежь. Но, подчеркивает он, нашлись и те, кто поддержал его.

«Игрушки вызывают психические раздражения из-за постоянно повторяющего движения. Поп-иты отупляют мозг ребенка. Игрушка вызывает сильное привыкание, точно так же, как телефон. Нужно это дело обязательно пресекать на государственном уровне. Многие говорят, что радуга — это красиво, но понимаете, что в этой игрушке есть закодированные цвета. Это тихая экспансия ЛГБТ», — уверен активист.

Отобрать у детей все, что раскрашено в цвета радуги

Еркен рассказывает, что у него даже есть заключение Университета Британской Колумбии о вреде злосчастной игрушки на психику детей. Поэтому правозащитник считает, что все, что связано с ЛГБТ-движением, нужно запретить.

«Форма, цвета, одежда, игрушки недопустимо в любом виде выпускать. У нас и так мир уже черный стал, а еще эта тихая экспансия движения. Пропаганда, скажем так», — объясняет Сарсембаев свою ярую позицию.

По мнению собеседника, ЛГБТ разрушают семейные ценности, затем уже и патриотизм.

«Если ценности семьи разрушат, значит, у нас молодежь станет неадекватной. Тогда и патриотизма не будет. В армии кто будет служить, ЛГБТшники? В службу нужно обязательно молодежи идти, родину защищать», — говорит Еркен.

«ЛГБТ — наркоманы и алкоголики»

Как же влияет движение ЛГБТ на общество? Еркен считает, что сексуальные меньшинства продвигают в массы моду на употребление наркотиков и алкоголя. Также он уверен, что ЛГБТ-сообщества намного опасней «гопников» на лавочке, у которых в целях лишь удовлетворение своих низменных потребностей. Как рассказывает Еркен, он и сам в 90-х даже тренировал ОПГ-группировки. Причем тренировал сотнями, поэтому хорошо знает, какие у них ценности.

«Гопников можно как-то воспитать еще. На государственном уровне. А этих уже не воспитаешь ничем. Приобщенные к этому делу, они уже знаю, чего они хотят, что им это дает. Вот в чем проблема», — говорит гражданский активист