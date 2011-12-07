Минстрой РТ призвал жителей подготовить дымоходы

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов во время совещания в Доме Правительства республики призвал население активно следить за состоянием дымоходов и котлов отопления. По его словам, в прошлый отопительный сезон было несколько летальных случаев из-за их неисправности.

«При подготовке к отопительному периоду были проведены мероприятия с проверкой вентиляционных каналов, дымоходов, особенно там, где газовые колонки. Уважаемые руководители на местах, уважаемые жители республики, я отдельно хотел бы на это обратить внимание — в случае, если возникают проблему нужно оперативно обращаться в управляющие компании, вызывать специалистов служб вентиляции для проверки дымоходов», — сказал Фролов.

Он вкратце описал процесс осмотра дымоходов: для этого специальные организации используют зеркала, улавливающие свет, и если свет проникает слабо, значит, дымоход засорен. Эта же компания проведет очистку системы вентиляции. Из-за забитого дымохода углекислый газ не уходит, скапливаясь в помещении, отчего есть риск получить отравление.