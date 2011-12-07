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Открывается прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс «Если бы я был Президентом»

Заявки будут приниматься до 1 октября.

Открывается прием заявок на III Всероссийский молодежный конкурс «Если бы я был Президентом». Организатором конкурса выступит Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Цель конкурса заключается в поднятии экономической и правовой этики молодежи, а также в предоставлении возможности ближе рассмотреть вопросы управления государством.  

В конкурсе смогут принять участие учащиеся школ, студенты и молодые специалисты от 7 до 35 лет. Заявки будут приниматься до 1 октября 2021 года на сайте konkurs-president.ru.  

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