Открывается прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс «Если бы я был Президентом»

Открывается прием заявок на III Всероссийский молодежный конкурс «Если бы я был Президентом». Организатором конкурса выступит Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Цель конкурса заключается в поднятии экономической и правовой этики молодежи, а также в предоставлении возможности ближе рассмотреть вопросы управления государством.

В конкурсе смогут принять участие учащиеся школ, студенты и молодые специалисты от 7 до 35 лет. Заявки будут приниматься до 1 октября 2021 года на сайте konkurs-president.ru.