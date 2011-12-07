Пенсионерка из Татарстана отдала мошенникам более 5 млн рублей

Пенсионерке из Татарстана позвонили мошенники и обманным путем заставили пенсионерку перевести им более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Казани.

Местная жительница 64-х лет обратилась в полицию с жалобой на мошенников. По ее словам, ей позвонил неизвестный ей мужчина и представился Александром Тихомировым, сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пенсионерке, что с ее счета некие лица пытаются снять деньги и сейчас нужно срочно эти средства защитить. Самым действенным способом Александр назвал перевод денег на другой, более «защищенный счет». Женщине показалось это логичным, и она согласилась.

Через мобильное приложение пенсионерке перезвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником банка Юлией Смирновой. Она сообщила, что женщине нужно поехать в банк и снять определенную сумму денег, а также оформить кредит на недостающую сумму, которую потом нужно будет положить на несколько абонентских номеров. Женщина сделала, как просила Юлия. Последняя звонила еще раз в течение нескольких дней и просила повторять те же действия. Она объясняла это тем, что денежные средства нужно было переводить на разные счета, которые Юлия диктовала.

В итоге, женщина перевела мошенникам более 5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.