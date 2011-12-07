Песню Бременских музыкантов исполнили на 11 языках, в том числе и на татарском

Песню Бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету» исполнили на 11 языках народов России, в том числе и на татарском языке. Видео опубликовано на официальном канале YouTube Russia.

Музыкальный клип был снят для проекта «Вместе на своем» от Google и Института языкознания РАН. 18 исполнителей объединились исполнить одну из самых любимых песен детства, чтобы вдохновить других творческих людей на видеоконтент на родных языках.

Проект был создан, чтобы подчеркнуть культурное и языковое многообразие России и поддержать тех, кто делает контент на родном языке. К сожалению, такие видео обычно набирают мало просмотров. С целью повысить интерес к локальным языкам на YouTube был запущен хештег #вместенасвоём.

В проекте приняли участие и татарские исполнители — это финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина, участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и победительница конкурса «Вместе на своем» Сария Марданова. Также в клипе на удмуртском языке спели звезды «Евровидения 2012» Бурановские бабушки.

Кроме клипа, на канале YouTube Russia есть плейлисты музыки народов России разного жанра, а также интересные лекции о сказках и легендах регионов нашей страны.