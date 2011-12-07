Татарстанцев предупредили о росте оплаты за ЖКХ

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов во время совещания в Доме Правительства Татарстана предупредил население о повышении оплаты за ЖКХ. Он связал это с началом отопительного сезона.

«Прошедший отопительный период был существенно прохладнее чем предыдущие несколько зим и декабрь, январь, особенно февраль — были холоднее. С учетом того, что у нас почти все жилые дома переведены на фактическое потребление тепловой энергии — установлены приборы учета и начисление за потребленное тепло мы осуществляем только в отопительный период — понятно, что в эти месяцы плата за ЖКУ из-за роста потребления тепла выше», — сказал Фролов.

В прошлом году, зимой был всплеск обращений от граждан связанный с ростом платы. По словам замминистра, снижения оплаты за отопление в квартире можно добиться за счет общего снижении потребления энергии домом. Для этого он предлагает утеплить окна, балконы и загерметизировать их, чтобы тепло не уходило на улицу. Однако это будет возможно, если такая работа будет проведена во всех квартирах дома.

С 1 июля изменились в очередной раз тарифы за ЖКУ. Фролов заявил, что они изменились в соответствии с предельным индексом на 4%.

«Если какие-то вопросы будут возникать, связанные с платой в индивидуальных случаях — где-то возможно прибор учета не эффективно работает или несвоевременно его поверили и начисляется по нормативу — я прошу обращаться в жилищную инспекцию, к нам, для того чтобы мы оперативно эти вопросы отработали», — отметил замминистра.