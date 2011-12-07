В Татарстане построят очистные сооружения на 17,4 млрд рублей

Федеральный проект «Оздоровление Волги» предполагает очищение рек Татарстана, однако это потребует огромных капиталовложений. Финансовую сторону вопроса и результативность проекта обсуждали на заседании комитета Госсовета РТ.

Сокращение объема стоков в реки республики будет в три раза. Другим словами, к 2024 году он снизится со 190 млн до 60 млн кубометров в год. Для этого построят 14 очистных сооружений в бассейне реки Волги, а также ликвидируют два объекта, которые несут экологический вред региону. Всего на финансирование всех мероприятий на территории Татарстана до 2024 года выделят 17,4 млрд рублей.

«В этом году в планах завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково в Пестречинском районе, также сейчас реализуется проект по реконструкции канализации в Казани. Работы на объектах уже ведутся», — сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Два объекта накопленного вреда — это старые трубопроводы нефти на дне Камы, которые оказались там после строительства водохранилища, а также иловые поля очистных сооружений Куйбышевского водохранилища.

В реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» участвуют 15 субъектов страны, расположенных на Волге. Проект проводится в рамках национального проекта «Экология».