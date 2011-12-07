В Набережных Челнах пропала девочка с двумя паспортами

15-летняя девочка пропала в Набережных Челнах, пишут «Челнинские известия». Мать юной особы, проживающая в 39-м комплексе, обратилась с заявлением в полицию. Девочка ушла из дома 11 октября и с тех пор ее телефон вне зоны доступа. С собой она взяла российский и заграничный паспорта, теплые вещи и косметичку.