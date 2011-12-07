В Татарстане мужчина погиб под колесами «десятки»

В субботу утром на трассе, связывающей Нурлат и Кузайкино, погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Молодой человек выбежал на проезжую часть перед «десяткой» на неосвещенном участке трассы. На нем не было одежды со световозвращающими элементами, что не позволило 28-летнему водителю принять меры и избежать ДТП. Удар был такой силы, что 24-летний пешеход погиб на месте. Водитель получил ушиб мягких тканей лица и левого бедра.